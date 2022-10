Xavi: «Domani guarderemo la partita dell’Inter. A volte chi lo merita non vince» 

In conferenza: «Abbiamo una piccola speranza, possono esserci gli imprevisti. Se dovremo giocare in Europa League gareggeremo come leoni»

Domani si giocherà Barcellona-Bayern di Champions League. Una partita importantissima per gli uomini di Xavi, che rischiano di dire addio alla massima competizione europea e di ritrovarsi a giocare in Europa League. Il tecnico blaugrana ne ha parlato in conferenza stampa.

Gli è stato chiesto cosa si aspetta dalla partita di domani, anche se non dipende da lui e come può influire il risultato dell’Inter.

«Dobbiamo dimostrare a noi stessi che possiamo essere a un buon livello e competere contro questi rivali e che Monaco è stata una vergogna, un incidente, perché non siamo stati offensivi. Dobbiamo dimostrare di essere protagonisti del gioco, prendere loro la palla e vincere per dimostrare che possiamo competere. Il Bayern è una delle migliori squadre del mondo. A prescindere da quello che succede a Milano, dobbiamo vincere, certo che siamo qui per i nostri errori».

Xavi lancia un messaggio ai tifosi:

«Abbiamo bisogno di loro. Vogliamo dimostrare che siamo al livello di queste grandi squadre. Abbiamo bisogno del loro supporto».

Credi nei miracoli?

«Più che nei miracoli… abbiamo una piccola speranza. Ma quando non dipendi da te stesso… La situazione è molto scomoda ma bisogna giocare. A volte chi se lo merita non vince o ci sono imprevisti. Perché no? La speranza è l’ultima cosa da perdere. Peccato non aver segnato punti a Milano o Monaco. Ho già detto che la competizione è stata crudele quest’anno, ma dobbiamo aspettare fino a domani e vedremo».

«Più che nei miracoli… abbiamo una piccola speranza. A volte chi se lo merita non vince o ci sono imprevisti. Perché no?».

Xavi continua:

«Dobbiamo vincere la partita. Questo è l’obiettivo di domani, a prescindere da quello che succede a Milano. Sono positivo, mi conoscete, ma non dipende da noi, questa è la sfortuna. Quando non dipende da te non sei più così positivo. La situazione è scomoda ma dobbiamo uscire e vincere. È umano ed è logico».

L’allenatore del Barcellona dice che domani, prima di scendere in campo, vedrà con i giocatori la partita dell’Inter. Quasi una gufata, insomma.

«Domani guarderemo insieme la partita e andremo a giocare. E se dovremo giocare l’Europa League gareggeremo come leoni e vedremo cosa succede».

«Domani guarderemo insieme la partita e andremo a giocare. E se dovremo giocare l’Europa League gareggeremo come leoni e vedremo cosa succede».

Si considera uno squalo fallito, come ha detto Mourinho?

«Non ho nulla da rispondergli. Se ci toccherà giocare in Europa League lo faremo».

Sulla formazione:

«L’ho decisa già da ieri. Questo è indipendente da ciò che può accadere a Milano».