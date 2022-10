«Troppi passaggi sbagliati», Allegri ce l’aveva (anche) con Vlahovic

L’allenatore a Dazn con le orecchie basse, ha ripetuto più volte che non è possibile sbagliare quei passaggi. Vlahovic ha fatto un assist a Brahim Diaz

Allegri e Vlahovic. Nel post-partita di Juventus-Milan, Massimiliano Allegri era abbacchiato. Stavolta niente guasconerie, orecchie basse. Probabilmente la consapevolezza che la Juventus è questa qui e che non la raddrizzerà, almeno non in questa stagione. A patto che l’anno prossimo ci sia ancora lui.

L’allenatore della Juventus ha sottolineato in più risposte gli errori tecnici della sua squadra. Che effettivamente sono stati tanti. A noi hanno colpito quelli di Locatelli, anche se ha inciso di più quello di Vlahovic (video qui sotto).

C’è poco da dire. Siamo in un momento di altalena, siamo ricascati. Bene i primi 20-25 minuti, abbiamo cominciato a giocare all’indietro, abbiamo sbagliato molto tecnicamente, la misura dei passaggio, è ovvio che poi li paghi. Non possiamo sbagliare i passaggi.

Allegri si è riferito a un’azione della Juve nel primo tempo con cinque contro tre: «Qui bisogna far gol». E poi ovviamente, anche se non lo ha citato, al passaggio sbagliato di Vlahovic che ha portato al raddoppio del Milan. Il serbo ha fatto nello stesso tempo sia un passaggio in orizzontale (non si fa mai) sia leggermente arretrato, è stato un assist perfetto per il contropiede di Brahim Diaz che ha saltato Bonucci ed è andato in porta.

Lì è finita la partita. Allegri – queste le voci anche molto accreditate – non considera Vlahovic un fuoriclasse, si aspetta molto di più dal serbo che è diventato l’ombra del calciatore che fu e che effettivamente tecnicamente lascia molto a desiderare.