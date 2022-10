Tre giorni per Maradona: dibattito, film, letture

Al Pan e al Modernissimo dove domenica alle 11 sarà proiettato “Maradona. Uno scugnizzo di Napoli”, film realizzato dal regista egiziano Mohamed Kenawi

Lo Human Festival promuove, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli e del PAN, la kermesse “Filosofia, Sport Passione, Diego Armando, Maradona”. L’evento è aperto alla città e incentiva uno specifico dialogo transgenerazionale, coinvolgendo e invitando gli studenti delle scuole superiori. Il programma parte dalla testimonianza storica e dalla narrazione sulla creazione del mito “Da Achille a Maradona: la creazione dei miti ”condotta da Vittorio Dini ed Enrico Ariemma, il giorno 28 ottobre ore 9.30 presso la Sala Di Stefano del Pan.

Nella seconda giornata il 29 ottobre ore 9.30 si terrà un’introduzione al Tàijíquán a cura di Sarah Falanga “L’oriente e lo sport: stile di vita”, la giornata proseguirà con la passeggiata narrativa “Le viscere di Napoli: El niño de oro” con un attore che leggerà testi dedicati al mito e alla passione della città di Napoli per il campione Diego Armando Maradona e una guida culturale che spiegherà il contesto storico in cui nascono i miti da quelli orfici a quelli moderni.

Domenica 30 ottobre, a Napoli, alle ore 11, al Cinema Modernissimo, sarà proiettato in anteprima “Maradona. Uno scugnizzo di Napoli”, un film realizzato per Al Jazeera dal regista egiziano Mohamed Kenawi. Per onorare questo giorno così importante per Napoli e per il mondo intero. Dopo la proiezione del film, si discuterà della figura di Diego e del suo significato per Napoli. Human Festival annuncerà infine la costituzione di un comitato d’onore – formato da sportivi, professionisti, accademici, intellettuali e artisti, tutti uniti dall’amore per Napoli e per Diego – che promuoverà, anche negli anni a venire, altre iniziative per celebrare il giorno in cui il Genio ribelle è venuto al mondo: El Dia de Dios. L’evento è gratuito, fino ad esaurimento posti, è necessaria la prenotazione tramite whatsapp 3510775034.