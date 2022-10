Nell’intervista a El Mundo, Josep María Minguella – lo scout-agente potentissimo del Barcellona che portò in blaugrana tra gli altri anche Ronaldo il Fenomeno, Rivaldo e Messi, racconta il suo Diego intimo.

“Un ragazzo molto semplice, molto umano e molto familiare. Conosceva il valore e il talento che aveva. Ma non era molto loquace, quindi delegò quasi tutto al suo compagno di scuola d’infanzia Jorge Cyterszpiler, che divenne la sua altra metà. Era Maradona fuori dal campo, parlava attraverso la bocca. Rispettando ciò che ha fatto Cyterszpiler, la figura di Maradona era così enorme e aveva così tanto potenziale di propaganda che avrebbe avuto bisogno di un’agenzia professionale e molto potente per gestire i suoi affari. Nel calcio non c’erano ancora , ma avrebbe dovuto ingaggiare uno degli attori di Hollywood, perché quello era il suo livello. L’attrattiva che aveva in tutte le sfaccettature è incomparabile a qualsiasi cosa abbiamo visto in seguito in un calciatore. La gente impazziva a vederlo, ma impazziva. La sua grandezza superava di gran lunga l’organizzazione che lo circondava. E questo ha finito per essere essenziale affinché tutto finisse come è finito”.

Il mito di Maradona festaiolo a Barcellona:

“Ci sono un sacco di miti su questo. In realtà, a Barcellona Diego era abbastanza calmo. È vero che a casa sua, che era una grande magione che gli abbiamo comprato a Pedralbes, c’erano sempre amici o conoscenti che entravano, uscivano e restavano. Ma lui passava la giornata a guardare film di Adriano Celentano e cose del genere . Quel gruppo usciva spesso, faceva casino in qualche discoteca e la voce del clan Maradona cominciava a spargersi, ma la verità è che lui normalmente non c’era, stava quasi sempre a casa la sera”.

“È stato detto che faceva uso di coca, ma per quanto ne so non è vero. Non ho prove o indicazioni che questo fosse il caso e gli sono sempre stato molto vicino. Non sono ingenuo. So che queste cose non vengono raccontate e sarebbe potuto succedere a mia insaputa. Ma colleghi a lui molto vicini, come Marcos o Julio Alberto, lo dicono ancora oggi che non è vero, che Diego qui non ha mai preso niente. Ma la voce si è sparsa e quando si diffonde una voce negativa è inarrestabile e non c’è modo di negarlo. In ogni caso, non importa da dove abbia iniziato con la droga, il problema è dove sia finito”.