Thiago Motta: «Il grande rammarico è non aver preso un punto o anche tre»

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro il Napoli.

La sua idea di calcio quanto si è vista oggi?

«Sono soddisfatto della prestazione ma non del risultato. I ragazzi hanno dimostrato di essere squadra, lottare insieme e competere contro una grande squadra come il Napoli . Vado a casa soddisfatto, abbiamo dimostrato di voler giocare alla pari contro una squadra che oggi è in grande forma».

Può essere un punto di svolta?

«Abbiamo fatto la partita di oggi perché abbiamo fatto un’ottima settimana. Questo ci porta a giocare una partita di questo livello. Abbiamo fatto tante cose bene ma tante anche da migliorare. Il risultato non è buono per noi perché ci servono punti, ma abbiamo la consapevolezza di potercela giocare con tutti. Analizzeremo i dettagli in video durante la settimana, con calma. Lo spirito che ha dimostrato la squadra, anche chi non ha giocato, è la strada giusta da non abbandonare mai».

«Succedono delle cose in campo, durante la partita, che sono difficili da controllare. Il grande rammarico è non aver preso un punto o anche tre. Giocare oggi in questo campo non è facile per nessuno. Loro hanno fatto una grande partita e anche noi. Il rammarico è solo quello».