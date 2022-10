The Sun: il Manchester City vuole Khvicha Kvaratskhelia

Il club inglese è rimasto impressionato da quello che ha fatto il georgiano contro il Liverpool in Champions e spera di inserirsi in una trattativa

Il Manchester City vuole Khvicha Kvaratskhelia. Lo scrive il Sun. Il club di Guardiola punta il georgiano del Napoli.

“Il Manchester City tiene d’occhio l’attaccante georgiano soprannominato il nuovo Georgi Kinkladze. L’attaccante del Napoli Khvicha Kvartskhelia ha una fascia di ammiratori in crescita dopo i primi tre mesi stellari in Italia, tra cui Real Madrid e Paris Saint-Germain. Ora anche il City mostra un vivo interesse. Il nazionale georgiano è stato un uomo chiave nel 4-1 del Liverpool in Champions League contro il Liverpool”.

Il quotidiano inglese ricostruisce le fasi dell’acquisto di Kvara da parte del Napoli e il contratto a lunga scadenza firmato con il club di De Laurentiis.

“Nonostante abbia firmato un contratto quinquennale, il Napoli non vede l’ora di dargli un accordo migliore, in modo da poter inserire una clausola di riscatto da 65 milioni di sterline. Ma Kvaratskhelia, che ha già segnato sette gol, è stato finora riluttante ad accettare e vuole valutare le sue opzioni. E il City spera che se sceglieranno di consolidare il loro interesse, i legami con Kinkladze li metteranno in pole position. Kinky, come è stato soprannominato dai fan, è ancora in contatto con il suo vecchio club e crede che il suo connazionale abbia le carte in regola per prosperare in Inghilterra”.