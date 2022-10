Spalletti: «L’anno scorso gli anziani dello spogliatoio si prendevano le responsabilità nei momenti difficili»

A Dazn: «Oggi, essendoci tanti giovani, calciatori come Zielinski hanno trovato più coraggio perché devono sviluppare loro quello che l’anno scorso facevano altri»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta contro il Bologna al Maradona

Era una partita fondamentale

La squadra che aspetta Osimhen per salutare la curva

Quanto conta per Osimhen questa serata

«Puoi fare dei cambi perché hai delle sostituzioni come quella di Osimhen oggi»

Grande partenza

Zielinski è salito gerarchicamente

«Ha deciso da solo, ha ragionato in maniera corretta che il suo livello di calcio non era lo stesso. Potrebbe sembrare che l’anno scorso lo spogliatoio limitava, non lo faceva, dava aiuto nel prendersi le responsabilità nelle situazioni difficili. Quest’anno trovandosi molti ragazzi giovani, trovano più coraggio perché devono sviluppare loro quello che l’anno scorso facevano altri»