Si scrive Abraham, si legge Calloni: lo sciagurato Tammy (VIDEO)

A Verona si divora un gol in area a porta vuota che era più facile sbagliare che segnare. Anche sul pareggio colpisce il palo (ma c’era il portiere)

Essere Tammy Abraham in questo momento non dev’essere semplice. A dire la verità nemmeno essere José Mourinho. È stato divertente nel corso del primo tempo di Verona-Roma (1-1) osservare le facce di Mourinho che se n’è rimasto seduto sulla panchina giallorossa. Se nel film “FfSs” di Renzo Arbore c’erano le facce di Fellini. Oggi al Bentegodi sono andate in scena le facce di Mourinho.

Sullo 0-0 il centravanti inglese della Roma si è divorato un gol che forse nemmeno Calloni avrebbe sprecato. Peraltro anche una bella azione dei giallorossi, tutta di prima e in verticale (quasi non sembrava la Roma), palla per Abraham che supera il portiere e da posizione defilata ma tutt’altro che impossibile ha colpito il palo. Definirlo un errore clamoroso, è poco.

Ovviamente pochi minuti e la Roma ha subito gol. Non a caso le telecamere hanno inquadrato subito l’ex enfant prodige del Chelsea. E subito dopo lo Special One con la sua smorfia beffarda.

Ma non è finita qua. Il Verona è rimasto in dieci per un’entrata da karateka di Dawidowicz su Zaniolo. E nel recupero la Roma ha pareggiato. Pallone recuperato da Camara (ancora una volta il migliore dei suoi) o sarebbe meglio dire pallone incredibilmente perduto dal Verona. Camara ha la brillante idea di appoggiare in area ad Abraham che stavolta dalla parte opposta dell’area colpisce il palo (era sempre facile ma stavolta c’era il portiere) poi il pallone è finito sul sinistro di Zaniolo e Mourinho – sotto la smorfia glaciale – ha potuto trarre un sospiro di sollievo.

