Sarri in modalità ruffiano: «alla Lazio mi è tornata la voglia di allenare»

L’edizione odierna Corriere dello Sport riporta le parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri.

«I laziali vengono in massa in trasferta, in casa facciamo 45 mila spettatori. Stanno rispondendo alla grande. Il popolo laziale è un grande popolo, la civiltà con cui ti parlano non l’ho vista da nessuna parte. Ho sempre detto di trovarmi bene. Qui mi è tornata la voglia di allenare. La Lazio ti entra dentro. All’esterno viene descritto qualcosa di diverso. Sono io a ringraziare i tifosi, non il contrario». Ha concluso con un omaggio alla storia, compreso l’invito a Lotito a perseverare nel tentativo di costruire lo stadio sognato da ogni tifoso biancoceleste. «Mi piacerebbe, prima di smettere di allenare, giocare con la Lazio una partita al Flaminio. E lo stadio dovrebbe essere intitolato a Maestrelli».