Sarri ha patteggiato: 4mila euro di multa per gli insulti agli arbitri dopo Lazio-Napoli

Sarri se l’è cavata con quattromila euro di multa. Il patteggiamento fa bene al portafogli. Se l’è cavata con pochi spiccioli l’allenatore della Lazio che al termine dell’incontro col Napoli si era lascato andare a uno dei suoi sfoghi. Ufficialmente tenne il punto, disse: “Lo rifarei tutta la vita, c’è lavoro per i miei avvocati”. Che evidentemente gli hanno consigliato di volare basso e patteggiare.

Questo il comunicato:

A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, Maurizio Sarri è stato sanzionato con un’ammenda di 4.000 euro, stessa multa comminata per responsabilità oggettiva anche alla Lazio. Lo scorso 3 settembre il tecnico biancoceleste ha violato gli articoli 4 comma 1 e 23 comma 1 del codice di giustizia sportiva nonché l’art. 37 del regolamento del settore tecnico per aver espresso in occasione delle interviste rilasciate al termine del match Lazio-Napoli, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, giudizi lesivi del prestigio e della reputazione sia del direttore di gara, Simone Sozza, sia dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa.