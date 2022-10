Potter ha rivitalizzato Kepa. Il basco s’è ripreso posto e certezze – VIDEO

Poco fa, contro il West Ham, una tripla parata da urlo. E chissà che Kepa non possa riconquistare anche la Nazionale spagnola

Storcere il naso su Kepa è roba da ricchi, scrivevamo il primo di agosto. Quando il forte portiere basco veniva accostato al Napoli, infatti, non erano pochi a definirsi scettici. Parliamo di uno forte forte. È innegabile che venisse da un paio di stagioni deludenti. Era stato il portiere più pagato della storia del calcio nell’estate in cui il Chelsea ingaggiò l’attuale allenatore della Lazio Maurizio Sarri. E quell’anno balzò alle cronache più per un misunderstanding con il tecnico di Figline – il portiere del Chelsea si rifiutò di obbedire alla sostituzione nella finale di Coppa Di Lega e Sarri s’infuriò, fece addirittura per andarsene, poi rientrò e alzò il trofeo – che per le prestazioni tra i pali, a volte deludenti. Tanto che negli anni successivi, con Lampard prima e con Tuchel poi, gli è stato quasi sempre preferito Mendy.

Kepa però ha finalmente trovato riscatto. Dall’arrivo di Potter sulla panchina dei Blues, complici alcuni problemi fisici di Mendy, ha ritrovato centralità nel progetto. L’ex tecnico del Brighton pare avere una preferenza per il portiere spagnolo, che a suon di grandissime prestazioni può riconquistarsi anche un posto in Nazionale. Poco fa, contro l’Aston Villa, Kepa si è ripreso i riflettori con una tripla parata da urlo. Di seguito il video.

Probablemente no estará en Qatar debido a que Luis Enrique le ha dado las llaves de la portería de la selección a Unai Simón. Pero desde la llegada de Graham Potter al banquillo del Chelsea, Kepa ha rendido a un nivel espectacular. #PremierLeague pic.twitter.com/WSt3si01bP — Alejandro Cañas (@AlejandroCZ29) October 16, 2022