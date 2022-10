Polonia vista Serie A: 14 «italiani» tra i preconvocati per il Mondiale

Il ct ha diramato un elenco di 47 calciatori. Ovviamente ci sono Zielinski, Milik, Szcezsny e Piatek. Spazio anche al romanista Zalewski

È una Polonia vista Italia quella che si profila per il Mondiale in Qatar. Sono infatti ben 14 i calciatori provenienti dalle leghe italiane tra i pre-convocati del Commissario tecnico Czesław Michniewicz. Sono ben 47, poi ci sarà una scrematura. 13 i calciatori della Serie A, uno anche dalla Serie B ovvero Glik del Benevento. C’è, ovviamente, il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski così come l’attaccante della Juventus Arkadiusz Milik e Krzystof Piatek della Salernitana. Scontate anche la presenza del portiere bianconero Szczesny e di quello del Bologna Skorupski. Spera anche Dragowski, ex Fiorentina ora allo Spezia, la stessa squadra di Kiwior e Reca. C’è Bereszynski della Samp, pre-convocato anche il giovane Zalewski esploso con Mourinho alla Roma l’anno scorso. Tra i centrocampisti, oltre a Zielinski, ci sono Linetty del Torino e Zurkowski dell’Empoli.

Di seguito l’elenco completo dei pre-convocati della Polonia.

DRAGOWSKI (Spezia)

GRABARA

MAJECKI

SKORUPSKI (Bologna)

SZCZESNY (Juventus)

BEDNAREK

BERESZYNSKI (Sampdoria)

BOCHNIEWICZ

CASH

DAWIDOWICZ

GLIK (Benevento)

GUMNY

HELIK

JEDRZEJCZYK

KARBOWNIK

KEDZIORA

KIWIOR (Spezia)

P.KUN

NAWROCKI

PUCHACZ

RECA (Spezia)

WIETESKA

ZALEWSKI (Roma)

BIELIK

DZICZEK

FRANKOWSKI

GÓRALSKI

GROSICKI

JÓZWIAK

J. KAMINSKI

KLICH

KOZLOWSKI

KRYCHOWIAK

LINETTY (Torino)

LEGOWSKI

PIOTROWSKI

SKÓRAS

D. SZYMANSKI

S. SZYMANSKI

ZIELINSKI (Napoli)

ZURKOWSKI (Fiorentina)

ADAM BUKSA

KOWNACKI

LEWANDOWSKI

MILIK (Juventus)

PIATEK (Salernitana)

SWIDERSKI