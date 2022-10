Osimhen: «Kvara? Non avete ancora visto niente: in allenamento è molto meglio di così»

A Dazn: «Spalletti mi ha dato la carica giusta per entrare e vincere la partita. Raspadori? Lo adoro. Nel Napoli c’è tanta solidarietà»

Nel post partita di Napoli-Bologna, ai microfoni di Dazn ha parlato l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, autore di uno dei tre gol segnati dalla squadra di Spalletti.

Cosa significa aver vinto una partita così difficile?

«Innanzitutto complimenti alla squadra e anche al Bologna, è un’ottima squadra. Spalletti alla fine del primo tempo mi ha dato la carica giusta per uscire e vincere la partita, sono molto importanti questi tre punti. Il gol che ho segnato anche questa sera? E’ molto importante per me segnare in questo stadio, perché l’atmosfera è straordinaria. Sono contento di aver contribuito ad aiutare la squadra. Dobbiamo continuare a spingere per alimentare quest’atmosfera».

Dopo il gol sei andato a festeggiare con Raspadori, lo hai salutato dandogli il cinque.

«Raspadori lo adoro letteralmente. Mi piaceva già quando era al Sassuolo, non lo dico perché siamo in squadra insieme. E’ un grande giocatore e un grande ragazzo, decisivo per la squadra. Abbiamo ottimi rapporti, sono contento per i suoi progressi, essere uniti è la cosa più importante, in questa squadra c’è molta solidarietà».

Kvara sorprende anche voi come fa con noi? Osimhen risponde:

«Innanzitutto sono molto contento per lui, perché si merita tutto quello che sta vivendo. La sua esplosione mi fa felice, ma voi non avete ancora visto niente: in allenamento è molto meglio di così. E’ un grande giocatore »