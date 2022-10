Osimhen è un’iradiddio. Questo Napoli non ha limiti

Partita chiusa dopo 25 minuti, qualche leggerezza difensiva ma l’unica vera paura è stata legata agli adduttori di Kvara. Date riposo a Lobotka

Cesare – Caro Guido continua la marcia trionfale del Napoli. Siamo sempre primi in classifica. Altra vittoria di goleada con, come in Champions contro i Rangers, partita chiusa nella prima metà del primo tempo. È questo è un segnale importante perché molte volte in passato, pur avendo avuto tante occasioni da gol sprecate, non mettevamo al sicuro il risultato lasciando gli avversari in partita.

Guido – Mi ha impressionato molto che la squadra abbia giocato in scioltezza controllando la partita con risultato mai stato in discussione. E’ un Napoli che diverte e che gioca sempre con una grande spinta offensiva anche dopo il 3 o 4-0 attaccando con tanti uomini. Invece in difesa abbiamo giocato con un po’ di leggerezza lasciando 5-6 palle gol al Sassuolo, che non ha segnato un po’ per imprecisione ma grazie anche ad un ottimo Meret, ma è vero anche che avremmo potuto paradossalmente vincere anche 12-6!

Cesare – E’ come se gli azzurri lasciassero qualcosa agli avversari consapevoli che se poi segnano sono pronti a fargliene altri 3. Si ma in particolare oggi è stato un po’ impreciso Juan Jesus e in particolare nel primo tempo sul lato di Di Lorenzo, in costante proiezione offensiva, abbiamo lasciato troppi spazi. Comunque direi che in una giornata con Zielinski sottotono ed un Anguissa cauto nel rientro, oggi ci hanno trascinato lo stratosferico Kvara e un eccezionale Osimhen, tornato ad essere come mi piace definirlo “Iradiddio”.

Guido – Su Kvara che ha fatto una grande prestazione molto concreta e con due assist per i primi 2 gol di Oimhen ed un gran gol. voglio dire che non smette mai di sorprendere. Tutto quello che fa, dribbling, assist e goal sembra semplicissimo e questa è la caratteristica dei fuoriclasse. Interessante anche il fatto che Kvara, rispetto all’inizio in cui giocava quasi sulla linea laterale, adesso entra molto di più nel campo sia al centro che tagliando sul lato opposto come nell’occasione dell’assist del secondo gol di Osimhen.

Cesare – Ti devo dire che quando si è infortunato e si toccava l’adduttore ho temuto il peggio ma non capisco perché Spalletti non lo abbia risparmiato e preservato dopo l’infortunio, visto anche che in panchina poi lo abbiamo visto con la borsa con il ghiaccio sul ginocchio.

Guido – Io mi chiedo perché non si faccia rifiatare Lobotka che rischia di logorarsi . Ma può darsi che Spalletti abbia deciso di tirargli il collo perché è molto vicina la lunga sosta.

Cesare – Oggi i giocatori che sono entrati con le sostituzioni non sono stati determinati considerando il risultato già acquisito ma mi sono piaciuti Ndombele,, sempre più a suo agio a centrocampo e il piglio con cui è entrato Zanoli, subito in partita dimostrando che anche lui può essere un titolare in questo Napoli. Inoltre ho trovato molto importante l’utilizzo di Demme, che mi è sembrato ordinato e subito in partita, perché anche Lobotka (anche oggi autore di una ottima prestazione), come hai detto già tu deve rifiatare. Comunque caro Guido sarà determinante per il Napoli la prossima settimana dovendo affrontare martedì il Liverpool e sabato l’Atalanta.

Guido – Cesare dopo ogni partita diciamo che la prossima, coppa o campionato, è determinante. Io penso che ogni partita da qui alla fine della stagione è una finale. Non dobbiamo fallire il primo posto del girone in Champions, determinante per non affrontare squadre top nel turno successivo. Quindi concentrati a Liverpool perché il risultato è alla nostra portata.

Cesare – Guido ti devo dire che il Napoli quest’anno dà l’impressione di potersela giocare con tutti, non solo in Italia ma anche in Europa. E comunque fondamentale sarà la partita di Bergamo considerato che poi nei due turni successivi, prima della chiusura della prima parte del campionato, avremo due partite abbordabili in casa con Empoli ed Udinese. Il Napoli ha tutto il potenziale per terminare questa prima fase al primo posto e anche con un discreto vantaggio.

Guido – Tutto quello che vuoi ma il Milan è lì e non ti puoi distrarre un attimo che ti piomba addosso. Dopo tredici vittorie abbiamo soltanto tre punti di vantaggio perché il Milan è uno squadrone ed anche l’Inter sembra risorgere. Ma il Napoli è fortissimo e questo ci conforta. Lo ripeto ogni partita è una finale.

Cesare – Concordo.

LE SENTENZE

Meret- Cesare: bravissimo Guido: ottimo

Di Lorenzo- Cesare: sufficiente ; Guido: buono

Mario Rui- Cesare: ottimo ; Guido: buono

Juan Jesus-Cesare: impreciso; Guido: insicuro

Kim- Cesare: solita roccia ; Guido: fortissimo

Lobotka- Cesare: ottimo; Guido: ottimo

Zelinski- Cesare: sottotono ; Guido: sufficiente

Anguissa- Cesare: cauto rientro; Guido: buono

Lozano- Cesare: buono; Guido: utilissimo

Oshimen- Cesare: iradiddio ; Guido: fantastico

Kvara- Cesare: stratosferico; Guido: Superman

Zanoli- Cesare: promettente; Guido: molto buono

Dombelè- Cesare: buono; Guido:buono

Demme- Cesare: ordinato; Guido:sicuro

Elmas- Cesare: mediocre; Guido: sufficiente

Raspadori- Cesare: non come al solito in partita; Guido: sempre utile