Kvaratskhelia non passa la palla: primo nella classifica degli assist (7)

Con i due palloni serviti a Osimhen, ha scavalcato Deulofeu. E altri tre in Champions. E dire che si era quasi acceso un dibattito surreale

Kvaratskhelia non passa la palla. C’è mancato poco che diventasse oggetto di dibattito a Napoli. A un certo punto, anche da alcune dichiarazioni di Spalletti, è sembrato quasi che fossimo davanti a un problema. Comprendiamo l’intenzione del tecnico che al primo posto mette l’abnegazione e lo spirito di squadra. Non diciamo che bisogna fare un’eccezione ma si è reso perfettamente conto anche lui (sempre che non lo sapesse già) che siamo di fronte a un grandissimo calciatore che presto diventerà fuoriclasse. Lo dimostrerà nella partite importanti, come peraltro ha già fatto.

Kvaratskhelia non passa la palla è al momento primo in classifica nella speciale graduatoria degli assist in Serie A. Con i due palloni oggi gentilmente serviti a Osimhen, il georgiano ha scavalcato Deulofeu che al momento è fermo a sei (anche se incredibilmente la Lega Serie A gliene riconosce solo cinque). Andrebbero aggiunti anche i tre assist che ha servito in Champions: uno contro il Liverpool e gli altri due nelle scampagnate contro l’Ajax.

En passant, Kvara ha segnato due gol in Champions e sei in Serie A. Abbiamo perso le parole per questo giocatore straordinario che ci dà l’impressione di giocare con le marce basse, a tra cilindri e che è in grado di accelerare quando vuole, come ha dimostrato oggi contro il Sassuolo nell’occasione del 2-0 quando si è spostato a destra e si è bevuto Maxime Lopez come si fa al parco.

Oggi Spalletti lo ha definito perfetto anche se qualche pelo nell’uovo lo trova sempre. Giustamente, è un perfezionista.

«Kvaratskhelia è perfetto, sa fare tutto, bravissimo ragazzo, anche stasera ha rincorso suo avversario, ha fatto bene, a volte gli attaccanti non danno importanza a un contrasto vinto, a un recupero di posizione che permette ai compagni di avere meno spazi da coprire e quindi rendere più semplice il possesso della palla».