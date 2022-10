Per Thiago Motta Napoli è sempre stata l’acqua di Lourdes. Ma ora i miracoli li fa Juan Jesus

Inutile girarci intorno. L’ha vinta Kvara. L’ha voluta vincere. L’ha vinta il mercato. Determinate come deve essere un attaccante

👊 A quei cazzotti che una volta ci lasciavano al tappeto. A Quei cazzotti che ci mettevano all’angolo fino a che non ci sfiancavano, Ora ci ribelliamo senza cercare alibi ma buttando in campo tutta la rabbia degli anni passati. La rabbia dei forti.

😙 Per Thiago Motta Napoli è sempre stata l’acqua di Lourdes. Miracolato in più occasioni ed anche da Politano che si divora na’ fella ‘ e goal annanza ‘a porta, trova il vantaggio senza volerlo ma i miracoli, in fondo, li fa solo Jesus…

😍 Il numero 10 è un ideale, un stato mentale, un sorriso tra le ombre, un filo d’olio che ti insaporisce una banale pietanza. Un solco profondo tra il calcio giocato e quello poetizzato. Kvara è un angelo prestato ai fili d’erba per renderli prati di versi. Osanniamolo, i suoi passaggi sono il silenzio dei pensatori e il trionfo dei sognatori. Kvara, l’uovo del Castello.

🙄 Il tiro di Barrow prima di passare sotto la pancia di Meret è passato per i secchi di bolle di sapone che da settimane scoppiano insieme ai fegati di chi vede il Napoli e si domanda perché, come mai, dove abbiamo sbagliato? Non sono quelli di fuori no, sono le voci di dentro quelli di “Chi siete? Che portate? Un fiorino!” Il dazio a pezzi di fegato….

😎 E’ l’ago della bilancia. La differenza la fanno i suoi occhi. Vede cartoni animati dove altri guardano tv spente. La lanterna di Goehte. Piotr Nostro!

🥰 Determinate come deve essere un attaccante. Victor farà anche ammuina ma come si dice? E’ bona pa’ guerra. Se non lo avete capito “noi non giochiamo solo contro il Bologna o la Juventus giochiamo contro tutti, tutti. ” (cit.) Victor, può essere il famoso soldo p’apparà ‘a lira…Finalmente!

Inutile girarci intorno. L'ha vinta Kvara. L'ha voluta vincere. L'ha vinta il mercato. Fermatevi un attimo, chiudete gli occhi e mentalizzate l'ingresso in campo di Olivera! E' entrato come se fosse l'ultima partita della vita. La differenza è in questi dettagli. Dieci, come il cerchio che si chiude.

Il NAPOLI E’ FINALMENTE UNA SQUADRA SENZA PIU’ PAURE

Forza Napoli Sempre e Comunque