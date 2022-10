Solo panchina per Victor Osimhen. Juan Jesus confermato accanto a Kim Min-Jae. Mario Rui torna dal primo minuto dopo aver riposato in Champions

Il Napoli ha appena ufficializzato le scelte di Spalletti in vista di Napoli-Bologna, fischio d’inizio alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico di Certaldo deve fare i conti con l’assenza di André Frank Zambo Anguissa. Il camerunese si è procurato un’elongazione muscolare durante la sfida di Champions League contro l’Ajax, giocata mercoledì a Napoli, e ne avrà per una decina di giorni. L’obiettivo degli azzurri è recuperarlo per la trasferta all’Olimpico di Roma. Per oggi lo sostituisce Tanguy Ndombelé, arrivato in estate dal Tottenham. È la quarta partita che Ndombelé inizia da titolare ed è la principale novità rispetto alle ultime settimane, assieme – naturalmente – al ritorno tra i convocati di Victor Osimhen, che era assente da Napoli-Lazio del 3 settembre. Al posto dell’infortunato Rrahmani, il cui infortunio è più grave (non si rivedrà prima del 2023) c’è ancora il brasiliano Juan Jesus, che ha offerto una discreta prestazione in Champions e che Spalletti ha ancora preferito ad Ostigard.

L’11 di Spalletti:

Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. 📃 I NOSTRI 11:

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/P0s7i4ounD — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 16, 2022 Di seguito le scelte del tecnico del Bologna Motta, che deve fare a meno di Arnautovic. Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Medel; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee.