Napoli, Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo

Il centrocampista è ancora in dubbio per la sfida di domenica contro la Roma all’Olimpico. Si dovrà attendere l’evoluzione dei prossimi giorni

Frank Anguissa resta in dubbio per la sfida di domenica contro la Roma all’Olimpico. Il Napoli oggi ha pubblicato il bollettino relativo all’allenamento quotidiano, dove è riportato che il centrocampista azzurro ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Non ci sono ulteriori notizie relative agli esami ai quali avrebbe dovuto essere sottoposto oggi, come stamattina scriveva il Corriere dello Sport.

Il report del club di De Laurentiis è il seguente:

Dopo il successo sul Bologna, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per l’undicesima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto esercitazione finalizzata al possesso palla e partitina a campo ridotto. Rrahmani ha fatto terapie. Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo”.

Questa mattina il Corriere dello Sport scriveva:

“Spalletti non ha mai perso la speranza di recuperare Anguissa in tempo per la partita di Roma e dunque in netto anticipo rispetto ai tempi di recupero stimati, ma prima di avvalorare le aspirazioni del signor Luciano è necessario cominciare a valutare le sue condizioni a una settimana dall’infortunio. Ovvero: oggi.” “Frank è fermo dall’ultima di Champions per un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha già saltato il Bologna. Sebbene i tempi di recupero siano inizialmente stati quantificati in due settimane, Spalletti ci spera. Non ci conta ma spera di poterlo recuperare per la Roma, per domenica, a una decina di giorni dall’infortunio. Le chance? Tutto dipende dalle risposte del giocatore a una settimana dall’inizio delle terapie e della tabella personalizzata. Lo staff medico lo valuterà innanzitutto oggi e poi continuerà a farlo nei prossimi giorni. con un principio inderogabile di fondo: vietato rischiare”.