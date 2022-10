Mundo Deportivo: questo Napoli non ha rivali

“Ancora una volta ha dimostrato di essere in grado di superare tutti gli ostacoli che gli si pongono davanti. Spettacolare”

“Questo Napoli non ha rivali”, scrive Mundo Deportivo. Nessuno può impensierire la squadra guidata da Luciano Spalletti, che “sta andando come un razzo in questa stagione e ancora una volta ha dimostrato di essere in grado di superare tutti gli ostacoli che le si pongono di fronte”.

Il quotidiano spagnolo commenta la vittoria del Napoli sulla Roma, ieri all’Olimpico. Una vittoria portata a casa anche senza una prestazione di livello come quelle a cui finora la squadra partenopea aveva abituato.

“Questa domenica ha avuto davanti a sé la dura sfida della visita alla Roma di José Mourinho e , pur non avendo disputato una grande partita, è bastato un gol di Victor Osimhen per strappare i tre punti all’Olimpico di Roma (0-1). La squadra dei ‘giallorossi’ sembrava in grado di fermare un Napoli denso di idee che rivoltava a suo favore in un letale contropiede. Il muro eretto da Mourinho ha finito per cadere a pochi minuti dalla fine, permettendo agli azzurri di allungare la loro tremenda serie di vittorie: sono sette le vittorie consecutive in Serie A, a cui se ne aggiungono altre quattro in Champions League. Spettacolare”.

Non è stata la partita più brillante del Napoli, continua Mundo Deportivo, soprattutto perché la Roma ha “saputo ammanettare il Napoli con una rete difensiva che porta il marchio di Mourinho”. Perciò è stato difficile, per gli uomini di Spalletti creare pericolo e occasioni da gol. Ma il Napoli ha saputo pungere al momento giusto e chiudere la partita con un bel gol di Victor Osimhen.

“È stato in contropiede che Osimhen ha battuto Smalling e ha battuto Rui Patricio con un potente tiro sul secondo palo (80′). Gran gol e tre punti in più per la leader indiscussa della Serie A”.