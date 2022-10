Meret non ha più alibi: è titolare indiscusso

Va difeso e incoraggiato ma contro il Bologna ha commesso una papera. Delusione Politano. Il Napoli avrebbe potuto vincere 6 o 7 a 2.

Cesare – Caro Guido vittoria importantissima del Napoli che si conferma da solo in vetta alla classifica. E diciamo la verità il risultato è bugiardo perché poteva finire 6 o 7-2. Il Napoli si è dimostrato anche oggi meritevole del primo posto in classifica in campionato e in Champions. Anche oggi ha prodotto un gran gioco fatto di trame con passaggi ad alta velocità e di verticalizzazioni che in 2-3 passaggi portano a rete.

Guido – Però il Napoli deve fare attenzione, non può mantenere il risultato in discussione sul 3-2 in una partita in cui poteva fare minimo altri 6-7 gol. E alla fine della partita ci siamo dobbiamo sorbire anche le proteste di un Bologna che recriminava, per una manciata di secondi in meno giocati, dimenticandosi che poteva rientrare a casa subendo una goleada. Un Bologna che oltre a dei pericoli generici e alle nostre apprensioni ed ansie per il risultato ancora in bilico non ha avuto altre occasioni da rete.

Cesare – Vero Guido. In primis ci vuole più cattiveria e cinismo sotto porta non possiamo sprecare tante occasioni anche se abbiamo preso due traverse e il portiere avversario ha fatto alcuni miracoli. Un altro aspetto importante è che, come si è chiaramente visto nel primo tempo, affrontando avversari chiusi in 11 dietro la linea della palla con Raspadori siamo un po’ leggeri e in queste situazioni è importante schierare un centravanti più fisico e quindi Oshimen o Simeone.

Guido – Però anche con Raspadori in campo il Napoli ha costruito gioco ed occasioni. Poi nel secondo tempo Spalletti ha inserito il nigeriano per dare peso all’ attacco. Sicuramente a centrocampo ci è mancato Anguissa anche se Ndombele ha fatto una buona partita fino a quando ha tenuto dovendo poi lasciare il campo stremato (ed è stato sostituito da un insufficiente Elmas). Ma sicuramente se recupera a pieno la forma fisica sarà un giocatore importante.

Cesare – Oggi mi ha deluso Politano che si è messo in evidenza solo per essersi mangiato un gol incredibile. E ad inizio secondo tempo Spalletti ha inserito Lozano autore, oltre al gol, di una grande prestazione. Comunque uno dei punti di forza del Napoli è proprio la panchina lunga di grande qualità con la possibilità di cambiare in corso la partita inserendo giocatori, non solo freschi, ma di pari capacità rispetto ai sostituiti.

Guido – Ma adesso non ce ne vogliano ma dobbiamo parlare anche di Meret. Infatti come va elogiato quando fa grandi parate e grandi prestazioni così va discusso quando gioca male. Le incertezze delle ultime partite, che molti non hanno voluto riconoscere, erano il preludio al pasticcio di stasera, una vera e propria papera che mi ha ricordato un po’ quella che fece (anche se quella fu ancora peggiore) contro l’Inter su tiro di Lukaku qualche anno fa.

Cesare – Hai ragione ma non è stato solo il gol del 2-2 del Bologna, che poteva costarci la vittoria, ma vanno ricordate anche una uscita a vuoto e un passaggio debole su costruzione dal basso che un avversario ha quasi intercettato. Meret non ha più alibi: gioca con continuità, è titolare indiscutibile, ha intorno ormai una rete di protezione. Che succederà quando le sue incertezze ci potranno far perdere o non far vincere qualche partita chiave?

Guido – E qui starà a Spalletti capire che succede a questo ragazzo. Anche perché non dimentichiamo che in panchina abbiamo un signor portiere forte ed esperto. Ma Meret va difeso ed incoraggiato. Anche i più forti portieri del mondo vanno incontro a giornate nere. Non voglia iddio rientrasse in depressione per una brutta prestazione.

Cesare – Concordo su Meret va ancora incoraggiato e sostenuto. Comunque abbiamo avuto la conferma stasera che il Napoli è forte, che riesce ad ovviare agli infortuni anche di giocatori importanti, che sa reagire alle avversità come dopo essere stati in svantaggio o dopo aver preso un gol dopo un errore che rimette in discussione il risultato. Il cammino è ancora lunghissimo in questo strano campionato diviso in due spezzoni ma sicuramente il Napoli ci farà divertire ed è una delle candidate allo scudetto.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: imbarazzante; Guido: giornata nera

Di Lorenzo- Cesare: ottimo; Guido: sufficiente

Mario Rui- Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Juan Jesus- Cesare: buono; Guido: sufficiente

Kim- Cesare: roccioso; Guido: ottimo

Dembele-Cesare: in progresso; Guido: buono

Lobotka-Cesare: fortissimo; Guido: ottimo

Zelinski-Cesare: buono; Guido: buono

Kvara- Cesare: magico; Guido:s uperlativo

Raspadori-Cesare: sufficiente; Guido: buono

Politano- Cesare: scarso; Guido: insufficiente

Oshimen- Cesare: furia; Guido: riempie il fronte

Lozano- Cesare: ottimo; Guido: eccellente

Elmas- Cesare: insufficiente; Guido: scarso

Oliveira- Cesare: utile; Guido: buono