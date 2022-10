“Ha schierato il 3-2-4-1 ad Anfield rischiando in possesso palla”. “Uno stratagemma audace che ha colto di sorpresa il Liverpool”.

Al suo esordio in Premier League sulla panchina del Brighton, Roberto De Zerbi ha portato a casa un importante pareggio 3-3 contro il Liverpool ad Anfield Road. Il Brighton era riuscito addirittura a portarsi in vantaggio di 2 gol con Trossard, poi Firmino ha accorciato al 33′ del primo tempo. Nella ripresa sempre Firmino ha siglato la rete del pareggio, poi un autogol di Webster ha portato il Liverpool in vantaggio. Ma sempre Trossard ha pareggiato e fatto guadagnare un punto a De Zerbi. Ora il Brighton è quarto in classifica, con 14 punti. Il Liverpool è nono a quota 10.

I commenti sui quotidiani inglesi sono ovviamente positivi per il Brighton e il suo allenatore. Il Telegraph definisce De Zerbi coraggioso per il tipo di modulo schierato, con cui il tecnico italiano ha affrontato a viso aperto la formazione di Klopp, che pure è una delle migliori squadre al mondo. De Zerbi non ha avuto paura di rischiare in possesso palla.

“De Zerbi ha subito messo il segno sul Brighton dopo il suo arrivo come sostituto di Graham Potter, schierando la squadra con il 3-2-4-1 ad Anfield e rischiando in possesso palla contro una delle squadre più forti del mondo. È stato uno stratagemma audace e ha colto di sorpresa il Liverpool, ottenendo risultati immediati grazie ai gol al quarto e al 17 ° minuto di Trossard”. “Il Brighton ha ottenuto un punto – uno che anche l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha detto meritato a causa del gioco avventuroso degli ospiti”.