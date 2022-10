La Spagna discute del rigore al Girona contro il Real Madrid: è fallo di mano?

Asensio su Twitter: «Non è rigore, come ci hanno spiegato all’inizio dell’anno». Polemico anche Ancelotti. Sui giornali complimenti al Girona per il pari

Nell’edizione odierna dei vari quotidiani spagnoli il tema principale è il pareggio tra Real Madrid e Girona di ieri pomeriggio. La partita è terminata 1-1 ma le polemiche attorno al rigore sono ben lontane dal mettere la parola fine. Intorno al minuto 80 l’attaccante spagnolo Marco Asensio tocca il pallone con la mano e l’arbitro assegna il calcio di rigore al Girona. Secondo Marca il rigore assegnato ieri al Girona è abbastanza dubbio. Tutte le testate giornalistiche spagnole, però, hanno sottolineato la bravura del Girona nel riuscire a fare un’ottima partita al Bernabeu. Così ha scritto Marca quest’oggi: ” Il Girona ha ottenuto un’ottimo punto contro il Real Madrid. Ha giocato bene, con intelligenza, contro un Madrid che gestisce male le partite che da per scontate.”

I dubbi di Ancelotti du rigore del Girona contro il Real Madrid

Nel post partita il mister delle merengues, Carlo Ancelotti, ha espresso in conferenza stampa la sua opinione in merito al rigore subito. Il tecnico italiano ha commentato così la controversa decisione: ” È vero che la posizione è strana, ma lui non tocca il pallone con la mano. E se anche lo avesse fatto, la sua mano sinistra è vicina al suo corpo.” Queste dichiarazioni, secondo il quotidiano Mundo Deportivo, potrebbero valere ad Ancelotti una denuncia dal Comitato di Integrità spagnolo per una violazione dell’articolo 106. L’articolo 106 del codice disciplinare in materia di “Dichiarazioni con qualsiasi mezzo sui membri del collegio arbitrale o dei membri degli organismi di garanzia regolatoria”

Definición de NO MANO que nos explican a principio de temporada…

Increíble que hoy sí … pic.twitter.com/ZSWTnGcu0u — Marco Asensio (@marcoasensio10) October 30, 2022