L’agente di Haaland non smentisce la “clausola del Real Madrid”

Intervistato da Gianluca di Marzio: «Il bello dell’essere avvocato è che posso rispondere che essendo un avvocato non posso parlarne…»

Gianluca Di Marzio ha fatto una lunga intervista a Rafaela Pimenta, l’erede dell’impero di Mino Raiola, attuale procuratrice del calciatore del City, Erling Haaland. In attesa della messa in onda sono emerse alcuni stralci in cui Pimenta parla proprio sull’argomento dell’esistenza di una clausola rescissoria nel contratto tra il club e il calciatore per cui il giocatore potrebbe approfittare per andare al Real Madrid, che anche Guardiola aveva negato.

Pimenta non ne ha smentito l’esistenza

C’è una clausola per poter partire nel 2024?

“Il bello dell’essere avvocato è che, quando ti incalzano chiedendoti qualcosa, posso rispondere che essendo un avvocato non posso parlarne…”

La clausola, che si dovrebbe aggirare tra i 180 e i 200 milioni, permetterebbe ad Haaland di andar via da Manchester nel 2024 esiste eccome. Ma vale solo per le squadre straniere. Insomma, in Premier Haaland non si muove.

La affermazioni di Pimenta appaiono quanto meno strane, soprattuto dopo le recenti parole di Guardiola che aveva escluso categoricamente l’esistenza della clausola in questione. Pimenta non ha voluto confermarlo ed ha azzardato

“Sarà il primo calciatore a raggiungere quasi la cifra di 1.000 milioni per un trasferimento”