L’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta subita dalla Juventus nel derby di campionato. Si è dichiarato rammaricato. Il Torino meritava di pareggiare, ha detto: ha concesso occasioni alla Juve con errori gravi.

“Meritavamo di più? Il pareggio può essere. Una partita difficile, tesa. Gli abbiamo regalato occasioni con errori gravi. Abbiamo avuto alcune occasioni anche noi, la partita è stata decisa da un calcio piazzato. Non siamo bravi in questo e potevamo avere un po’ di attenzione in più. Siamo dispiaciuti per com’è andata. Negli ultimi giorni abbiamo perso i due attaccanti. Bisogna lavorare su alcune cose, non siamo stati bravissimi negli ultimi metri. Abbiamo fatto alcuni errori inspiegabili, dando coraggio alla Juve. Non credo che la mia squadra soffra particolarmente, abbiamo analizzato diversi dati. Penso che ci sono alcuni momenti in cui l’allenatore non conta più ed è importante la qualità dei giocatori di gestire le situazioni. Ora abbiamo la Coppa Italia e vogliamo proseguire il cammino in quella competizione. Oggi dovevamo pareggiare e perdiamo, con l’Empoli dovevamo vincere e abbiamo pareggiato, questi sono segnali negativi che dobbiamo invertire”.