La leggenda del Barcellona: «Avevo perso la voglia di vivere, il momento migliore del giorno era quando prendevo le pillole e andavo a dormire»

«Abbracciavo mia moglie e non provavo niente, sembrava di stringere un cuscino». Anche Andrés Iniesta fa coming out sulla depressione. Una malattia silenziosa che negli ultimi anni sta per fortuna viene “raccontata” anche da campioni e vip. Un modo per aiutare gli altri ad affrontarla più apertamente, e magari a farsi aiutare.

L’ex centrocampista leggenda del Barcellona ha parlato della sua esperienza personale al podcast The Wild Project: “Ricordo che avevo perso la voglia di vivere. Il momento migliore del giorno era quando prendevo le pillole e andavo a dormire“.

“La vita – ha detto Iniesta- mi ha insegnato che la depressione può colpire qualsiasi persone. Sono contento quando vedo che gli sportivi parlano delle malattie mentali“.