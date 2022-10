Il Napoli può davvero puntare allo scudetto? Per la Gazzetta sì

Il Napoli può davvero puntare allo scudetto? Se lo chiede la Gazzetta

Il Napoli di Spalletti non si nasconde, non fa l’ipocrita, ma usa un giusto equilibrio mediatico: ha il gioco più spettacolare d’Europa (se si esclude il City, più Bayern e Psg ma a corrente alternata), segna ormai tre gol a partita, non sente la differenza tra casa e trasferta.

Sta succedendo qualcosa di incredibile perché in questo momento non c’è giocatore che non sia al massimo del suo rendimento, da Lobotka a Meret, da Anguissa a Politano. Nessuno ha mai giocato così bene. Il Napoli non s’è neanche accorto che il suo teorico fuoriclasse, Osimhen, è fuori da tempo: chiunque entra sa esattamente cosa fare, il famoso concetto dello “spartito” sacchiano. Anche il terzo centravanti, Simeone, è il terzo titolare “alla pari”. Unico dubbio: la continuità. Può reggere su questi ritmi, considerando che sarà impegnato anche in Champions? La sosta mondiale, e una lista di convocati non eccessiva, sembrano suggerire una risposta rassicurante.