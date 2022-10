Il Corriere dello Sport racconta di un duro scontro tra gli ultras del Bologna e il club, con urla, parole grosse e un confronto non certo amichevole con l’allenatore Motta e i calciatori rossoblù. Si è trattato di un incontro concordato. L’appuntamento è andato in scena ieri a mezzogiorno a Casteldebole. Gli ultras erano una quindicina, l’incontro è durato circa mezz’ora. Ci sono stati momenti di tensione.

Erano presenti tutta la squadra del Bologna, lo staff tecnico e anche alcuni dirigenti.

“È l’ultima volta che veniamo qui bonariamente, hanno detto i tifosi non soddisfatti dall’inizio di stagione della loro squadra del cuore. Non solo per i risultati carenti, ma soprattutto per l’atteggiamento in campo dei giocatori. La risposta non si è fatta attendere. «Cos’è, una minaccia?» ha risposto Thiago Motta. Botta e risposta e, appunto, qualche risposta sopra le righe. A Bologna non funziona come a La Spezia, hanno detto ancora i tifosi. I toni dell’incontro sono stati altissimi. L’allenatore che aveva da poco guidato la seduta di allenamento dei suoi ragazzi si è messo subito a fare da scudo alla squadra. Ha cercato di mettersi a protezione del gruppo”.