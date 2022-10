Gazzetta: vedi Napoli e ti chiedi se non sia l’anno giusto

Vedi Napoli e pensi allo scudetto. Ne scrive la Gazzetta nel commento a Napoli-Torino 3-1.

Vedi Napoli e poi ti chiedi se non sia davvero l’anno giusto. La serenità con la quale la squadra di Spalletti schianta il Torino è un altro segnale chiaro. I granata non si sono presentati al Maradona in versione deluxe, ma a mortificarne le ambizioni è stata la superiorità tecnica degli avversari e anche il modo quasi sfrontato di manifestarla. Il Napoli ha stritolato la partita, l’ha chiusa in dodici minuti, l’ha impacchettata prima dell’intervallo e poi l’ha gestita con un briciolo di superficialità che però non ha guastato il prodotto finale.