Il Napoli ha imparato a gestire le partite

Cesare – Caro Guido buona partita del Napoli e ottima vittoria che ci mantiene in vetta al campionato. Il Napoli ha costruito la vittoria nel primo tempo e ha controllato nella ripresa. Il Torino, come tutte le squadre di Juric, è una squadra ostica, fisica con un 3-4-2-1 e duelli uomo contro uomo a tutto campo.

Guido – Il Napoli nel primo tempo ha risposto con molto dinamismo cercando di non dare punti di riferimento, bloccando con un pressing alto la costruzione dal basso del Torino costretto a rilanciare in avanti con il portiere non molto preciso. E ha ben giocato con una grande prima mezzora con 3 gol “ fisici” di grande fattura, da vera squadra. Raspadori ha fatto un gran lavoro di raccordo ascoltando Spalletti venendo in contro alla palla a centrocampo aprendo spazi.

Cesare – Ma chi ha ascoltato sicuramente Spalletti è stato anche Kvara che in un paio di occasioni dove poteva anche tirare, ha servito il compagno meglio posizionato. Poi nel secondo tempo abbiamo un po’ subito la pressione del Torino ma sempre controllando la partita. Del resto non si può pensare di giocare sempre in attacco 90 minuti facendo calcio champagne, le partite una volta acquisite vanno anche controllate e soprattutto risparmiando anche le energie in considerazione degli innumerevoli impegni ravvicinati.

Guido – Questo mi è piaciuto oggi del Napoli, la gestione della partita. Tornando a Kvara oggi mi è sembrato meno brillante del solito ma anche in giornate dove sembra un po’ in difficoltà contro un avversario velocissimo poi segna con una grande azione. E con un gesto tecnico, il tiro, da fuoriclasse.

Cesare – Monumentali invece, come ormai ci hanno abituati quest’anno, sono stati Lobotka ed Anguissa. Lobotka, che difficilmente riuscivano a schermare, non solo ha giocato ma ha anche fatto un grande lavoro in copertura con recuperi incredibili. Anguissa poi è secondo me uno dei 2-3 migliori centrocampisti del campionato, un giocatore a tutto campo che difende, recupera palloni, dribbla, fa assist e adesso segna pure. Incredibile!

Guido – E mi ha fatto molto piacere sentire nell’intervista uno Spalletti sereno e non polemico. Generoso finalmente negli elogi ai singoli. Due parole su Meret. Lasciamolo tranquillo. Ma a me è parso poco reattivo sul goal subito. Inoltre ha sbagliato o balbettato negli appoggi di piede. Insomma ancora non mi convince a pieno. Ho visto anche in qualche occasione i compagni respingere e non lasciargli la palla. Sintomo di scarsa fiducia.

Cesare – La sensazione sul gol del Torino è che non sia stato molto reattivo ma guardando l’azione non al rallentatore, ma a velocità reale, si deve considerare che il tiro era ravvicinato e forte e inoltre Meret era coperto. E poi ha fatto un paio di grandi parate. Comunque dobbiamo essere soddisfatti di questo Napoli che sembra pian piano essere capace finalmente di vincere in casa anche con le squadre meno blasonate. E questo è importante perché negli ultimi paio di anni siamo mancati soprattutto in questo. Io penso che ci divertiremo e che il Napoli potrà dire la sua non solo per un posto Champions ma di più, molto al di là di quelle che erano le previsioni iniziali.

Guido – Concordo sul tuo giudizio. Questo Napoli sembra aver buttato alle ortiche lo sconfittismo. Gioca e si muove come una squadra sicura della sua forza. Ottima anche la gestione dei cambi questa volta.

Cesare – E poi caro Guido ti devo esternare uno strano pensiero che mi è venuto, direi scaramantico. Le squadre di Spalletti hanno avuto sempre, anche il Napoli, grandi prime parti di campionato per poi calare alla distanza. Chissà se quest’anno la lunga interruzione del campionato per il mondiale, con quindi un nuovo inizio di campionato nella seconda parte, possa rompere questa consuetudine.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido: insufficiente

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido: meno brillante del solito

Mario Rui – Cesare: ottimo; Guido: ottimo

Rrahmani -Cesare: sicuro; Guido: ottimo

Kim – Cesare: roccia; Guido: superlativo

Lobotka – Cesare: grande; Guido: fortissimo

Zielinski – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Anguissa – Cesare: monumentale; Guido: eccezionale

Politano – Cesare: buono; Guido: sufficiente

Raspadori – Cesare: buono; Guido: sufficiente

Kvara – Cesare: sempre determinante; Guido: terribile

Lozano -Cesare: sufficiente; Guido: buono

Dombelè – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Simeone – Cesare: non pervenuto; Guido:s.v.

Elmas – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Oliveira- Cesare: s.v.; Guido:s.v.