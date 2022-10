Gazzetta: ma Kvara non si stanca mai? Leao non ha la sua continuità

Il Napoli oggi è la sensazione di qualcosa di grande e inarrestabile. Per ora la squadra di Spalletti è troppo per tutti: in Italia e all’estero

Gazzetta: ma Kvara non si stanca mai? Leao non ha mai avuto la sua continuità

“Il calcio a volte è buffo. Segni 10 gol all’Ajax, poi un olandese di 19 anni, Joshua Zirkzee, ti mette sotto… Ma il Napoli oggi è la sensazione di qualcosa di grande e inarrestabile. Ha rimontato il Bologna, lo ha sorpassato, si è fatto riprendere, ha chiuso avanti: 3-2″.

Lo scrive la Gazzetta. Il Napoli è alla sua decima vittoria consecutiva, compresa la Champions. Al di là dei numeri, soprattutto quelli relativi a gol e marcatori, c’è il cuore della squadra a sorprendere.

“Ma, al di là dei freddi numeri, c’è il cuore caldo di una squadra andata oltre le fatiche di coppa, oltre le ragnatele di un match appiccicoso. Ci sono i confini enormi del gruppo”.

E poi c’è il georgiano del Napoli, il più forte della Serie A.

“E poi c’è Kvaratskhelia, al momento, il più forte del torneo. Ieri per un’ora è stato incontenibile. Ma non si stanca mai? Ha partecipato a 8 gol (5 reti, 3 assist), come nessuno in campionato. Ha servito il pallone decisivo a Osimhen”.

La Gazzetta scrive:

“Il Napoli, per ora, è troppo per tutti: in Italia e all’estero”.

E fa il paragone con il Milan, che non ha giocatori altrettanto forti come quelli del Napoli e che sta giocando sostanzialmente con la squadra che ha vinto lo scudetto. C’è spazio anche per la diversa consistenza tra Kvara e Leao.

“Leao ha procurato il vantaggio, ma non ha mai avuto la continuità di Kvara”. “Per ora, esiste solo il Milan dello scudetto. Il turbo napoletano del mercato (Kvara, Raspa, Kim, Simeone…), Pioli, a corto di rotazioni, non può ancora innescarlo e paga in stanchezza”.