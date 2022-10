Furto in casa di Theo Hernandez, presenti la compagna e il figlio

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, una banda di malviventi ha fatto irruzione nell’abitazione intorno alle 21 e ha svaligiato l’alloggio.

Momenti di paura per il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez che è stato vittima di un furto in casa sua a Cassano Magnago, Comune in provincia di Varese.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, una banda di malviventi ha fatto irruzione nell’abitazione intorno alle 21 e ha svaligiato l’alloggio. In casa al momento erano presenti sia la compagna Zoe Cristofoli, sia il figlio di soli sei mesi Theo Junior che hanno testimoniato alle forze dell’ordine lo shock e i momenti di paura vissuti.

Secondo le prime indagini, che si avvalgono della testimonianza della compagna del calciatore e delle immagini delle telecamere di sorveglianza, i malviventi avvennero porta vi un ricco bottino