Ferrero va allo stadio a vedere la Samp, ma la rivolta dei tifosi lo costringe ad andarsene scortato

A quel punto, visto che la tensione non accennava a diminuire, le forze dell’ordine hanno deciso di scortare fuori Ferrero.

“La crescente tensione sugli spalti, anche nei settori dello stadio più vicini alla tribuna vip, ha portato alla decisione delle forze dell’ordine di far allontanare Ferrero dallo stadio con un’imponente scorta alle 19.50, quando la ripresa era iniziata da una quindicina di minuti. Nel frattempo all’esterno della tribuna d’onore erano stati fatti confluire decine di agenti in assetto antisommossa, insieme a un folto gruppo di steward, per evitare il possibile contatto dell’ex patron con la tifoseria, in un clima diventato ormai incandescente. Già in occasione della sfida con il Monza, Ferrero era stato “consigliato” di non recarsi a Genova nel timore di incidenti. Stavolta, però, ha deciso in maniera diversa”.