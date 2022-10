Fabian Ruiz: «Ho un pezzo di Napoli nel cuore, voglio il meglio per il Napoli»

Dopo la vittoria del Psg sull’Olympique Marsiglia, l’ex centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha parlato alla stampa del suo inizio di stagione nel club parigino e anche del suo passato a Napoli. La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Fabian:

“La mia nuova avventura in Francia? Sono molto contento, anche se l’inizio è stato difficile. Mi sono allenato da solo per un mese e ho dovuto trovare piano piano la forma fisica. Adesso credo di averla trovata: col Marsiglia ho giocato novanta minuti e mi sono sentito bene. Vitinha e Verratti? Due partner eccezionali per il mio gioco a metà campo”.

Sul suo passato al Napoli e sulla squadra di Spalletti oggi.

“Ho un pezzo di Napoli nel mio cuore, voglio sempre il meglio per la squadra in cui sono stato per quattro anni. Sono molto contento per il loro grande inizio: sono primi sia in Serie A sia in Champions. Ho tanti amici là e seguo tutto con grande attenzione e affetto”.