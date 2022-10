Arrivati in estate rispettivamente per 23 e 18 milioni esclusi i bonus, entrambi giocano poco. Cosa ne sarà di loro a Parigi?

Quale sarà il destino di Carlos Soler e Fabian Ruiz a Parigi? Se lo chiede L’Equipe, che adombra l’ipotesi che i due potrebbero non trovare mai spazio come titolari nel Psg di Christophe Galtier.

“Quale sarà il loro destino parigino? Quello di un Pablo Sarabia, o quello di un Juan Bernat prima del grave infortunio al ginocchio due anni fa?”.

Arrivati in estate a Parigi, entrambi giocano poco.

“Ma saranno, come il loro collega attaccante, solo sostituzioni all’interno della squadra parigina? O riusciranno ad affermarsi come titolari? Firmando nella capitale, sapevano cosa li aspettava. Il consulente sportivo Luis Campos e l’allenatore Christophe Galtier li avevano avvertiti che avrebbero dovuto accontentarsi di pochi minuti, almeno fino al Mondiale in Qatar, ma che dopo, sarebbero stati utilizzati di più nella rotazione parigina”.

Su Fabian il quotidiano francese ricorda che quando è arrivato a Parigi ha dovuto intensificare l’allenamento, visto che a Napoli non giocava da tempo e si era tenuto in forma separatamente dal resto del gruppo, a ritmi meno intensi. L’Ex giocatore del Psg, oggi consulente della Serie A per beIN Sports, Grégory Paisley, dice di lui:

“Dietro Verratti-Vitinha, Ruiz avrà una carta da giocare. Ha un profilo diverso, è più atletico ed è un mancino. Tecnicamente è molto pulito. Sente l’odore del calcio. L’unico lato negativo è che ha difficoltà a cambiare il suo tempo. Ma è un vero valore aggiunto”.

L’Equipe conclude:

“Reclutati rispettivamente per 23 e 18 milioni esclusi i bonus, Ruiz e Soler dovranno soprattutto correre il rischio quando si presenterà. Sotto la pena di non trovare mai il loro posto al Psg”.