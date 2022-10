Inter-Roma è José Mourinho che torna a San Siro, nello stadio che un tempo, quando sedeva sulla panchina nerazzurra, era il suo. Uno stadio che lo ha amato moltissimo e che continua a farlo, per ciò che ha regalato Mourinho alla tifoseria, in termini di vittorie, trofei. Oggi il Corriere dello Sport dedica all’allenatore della Roma un pezzo a firma di Giancarlo Dotto.

Dotto racconta le emozioni che turbineranno nel cuore dell’allenatore. Sarà su “una graticola da fachiri”, scrive,

E che casa, Roma: una città dove tutti lo adorano. Oggi Mourinho non sarà in panchina, perché squalificato.

“Oggi in tribuna a San Siro il re sarà nudo. Mou, uno dei sessantamila. E, per quanto si sforzerà di serrare la sua maschera da duro, fegato, cuore, testa e polmoni faranno a cazzotti tra di loro. E tutto sarà caos. Nel cranio speciale del nostro, nel frattempo imbiancato, le cose si affolleranno come in un alveare e non sarà facile. Alla fine, vorrà vincere perché questa è la sua natura, sapendo che in ogni caso la sconfitta non farà troppo male”.