Del Piero duro con la Juventus: «partita pessima, il Benfica ha dominato»

«Venti minuti non bastano». Di Canio: «È una cosa imbarazzante la Juve. La fase difensiva della Juve è ridicola»

Del Piero a Sky non è tenero nei confronti della Juventus sconfitta 4-3 a Lisbona dal Benfica.

«Ci sono stati questi venti minuti finali di speranza, che hanno mostrato orgoglio, voglia di lottare, gol. Ma la riflessione generale della partita è pessima. Il primo tempo è stato dominato dal Benfica che ha dominato gran parte del secondo. Loro hanno avuto almeno tre palle gol per il quinto, anche se la Juve ha avuto il pallone del 4-4. Per larghi tratti è stata veramente dominata dal Benfica e non c’è stato spiraglio di poter ribattere da parte della Juve. La Juve non è mai morta ma oggi non è bastato. A questi livelli venti minuti non bastano. È un 4-3 falsato».

Del Piero: «Mi preoccupa la serenità, quello che più manca alla Juventus è la serenità. A prescindere che ti piaccia o meno come gioca Allegri».

Capello: «Ci hanno dominato, il Benfica si è rilassato, e la Juventus ha avuto anche la palla del 4-4. Vuol dire che c’è una voglia di fare. Non si è vista voglia di lottare. Questo ragazzo all’ala sinistra, Iling, non lo conoscevo, è forte. Ha in casa dei giocatori che possono essere già pronti per il futuro. Se commetti questi errori contro il Benfica, ti castigano. Se li commetti contro Torino e Empoli, ti va bene».

Di Canio: «Per larghi tratti è stata imbarazzante. Il primo gol è ridicolo, il secondo è rigore, tutti a difesa schierata. Non c’è bisogno di essere grandi difensori centrali per opporsi al terzo gol del Benfica ma anche il primo. È una cosa imbarazzante la Juve. La fase difensiva della Juve è ridicola. Uso questi termini perché questi sono i termini che si usano a questi livelli nello spogliatoio. Non sappiamo quanto si sia fermato il Benfica. Ha avuto palle gol per andare sul 5-1, sul 6-1. A quel punto ti rilassi un attimo. È quello che la Juve deve analizzare, altrimenti parte malissimo se comincia dagli ultimi venti minuti».