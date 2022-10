Daspo a vita in Australia per un saluto fascista

Lo ha stabilito la Federcalcio australiana per un tifoso del Sydney United 58 che si era macchiato del comportamento nella finale di coppa

La Federcalcio australiana, dopo un’attenta indagine, ha imposto il daspo a vita per un tifoso del Sydney United 58 per aver fatto il saluto nazista. L’uomo non potrà mai più assistere alle partite della nazionale, della lega australiana A-League e delle coppe.

“Lo spettatore in questione è stato squalificato a vita dall’assistere alle partite di calcio riconosciute da Football Australia, comprese tutte le partite di NPL, A-Leagues, Coppa d’Australia e della squadra nazionale. Il divieto ha effetto immediato”.

L’incidente è avvenuto durante la finale di coppa vinta dal Macarthur FC contro il Sydney United 58 (0-2) tenutasi al CommBank Stadium di Sydney il 1 ottobre 2022. La partita è stata oscurata da gesti nazisti e cori razzisti.

La nota prosegue spiegando che la condanna

“è relativa ad un saluto fascista o gesto analogo condotto durante la partita e ripreso dalla televisione. Tale condotta costituisce una violazione dei termini di ammissione alla Coppa d’Australia e del codice di comportamento degli spettatori di Football Australia. Football Australia adotta una politica di tolleranza zero nei confronti del comportamento irrispettoso e offensivo in occasione degli eventi e non tollererà comportamenti che potrebbero potenzialmente offendere, insultare, umiliare, denigrare o diffamare spettatori, giocatori o funzionari“.

Altri tifosi che si sono macchiati di comportamenti simili sono ancora sotto inchiesta. Anche per loro potrebbe arrivare il Daspo.