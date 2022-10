Raspadori: «Osimhen? La competizione fa bene e alza il livello di ciascuno»

«Con Spalletti c’è la libertà in campo di poter esprimersi, è il motivo per cui il mio inserimento nel Napoli è stato positivo»

Conferenza di Raspadori alla vigilia di Napoli-Ajax di Champions League

«Domani è una grande occasione per noi, vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Alimentare l’entusiasmo, contenti per il ritorno di Osimhen, più siamo e meglio è. Si gioca ogni tre giorni. Essere in tanti alza il livello di ciascuno. La competizione fa bene, è sana».

Raspadori: «Avere la fiducia del mister è stato molto importante, sentirsi da subito all’altezza della squadra. La libertà in campo di poter esprimersi, è il motivo per cui il mio inserimento è stato positivo».

«Il nostro percorso sta andando alla grande, nostro obiettivo è alimentare la mentalità che stiamo costruendo. Con l’euforia si tende ad abbassare la concentrazione, dobbiamo migliorare su questo, vogliamo alimentare la voglia di far bene. Soprattutto in Champions. Limare i dettagli su cui possiamo migliorare tanto».

Raspadori: «Le cinque sostituzioni è un aspetto molto positivo, ti porta sempre a essere al servizio della squadra. Ci sono tanti momenti per mettersi in mostra. Per noi è importante essere a disposizione della squadra nelle occasioni che ci vengono date».