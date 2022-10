Bruno Siciliano, lo scienziato che perde i freni inibitori per il Napoli

Sul Corriere del Mezzogiorno un’intervista a Bruno Siciliano, professore ordinario di Automatica all’Università di Napoli Federico II. Un luminare della robotica e un tifoso accanito del Napoli: è abbonato dal 1966. Segue il Napoli ovunque, anche in trasferta. Martedì era ad Amsterdam. Un suo video dalla Johan Cruijff Arena è diventato virale su Twitter.

Nel finale c’è anche una parolaccia.

Lei è un professore severo? Qualcuno la critica per la sua passione un po’ fuori le righe per il calcio?

«Solo quando il Napoli perde non sono dell’umore giusto, diciamo così. Ma sono ovviamente esigente e pretendo che gli esami siano fatti bene. Dopo la sconfitta nel marzo scorso contro il Milan al Maradona ero un po’ arrabbiato: ho rinviato la seduta e qualche studente in una scheda anonima mi ha criticato. Ma onestamente me ne frego. Senza falsa modestia per me parlano i miei lavori, gli studi e i riconoscimenti in tutto il mondo. Non cerco di nascondere la mia passione e i miei studenti lo sanno. Quando ho finito la lezione lunedì ho indossato subito la mia sciarpa azzurra e sono partito».