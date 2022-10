Bari, il sindaco: «Spero che i De Laurentiis scelgano noi e non il Napoli»

L’edizione barese del Corriere della Sera ha intervistato il sindaco di Bari Antonio Decaro, a cui è stato chiesto dell’ottimo inizio di stagione della squadra di Luigi De Laurentiis, capolista in Serie B. Le sue parole.

«È un’emozione particolare, aspettavamo da quattro anni questo momento e adesso speriamo non ci giri la testa, né ai tifosi né alla squadra. Teniamo i piedi per terra. Già nel campionato scorso la squadra aveva assunto una sua identità, ma non mi aspettavo certo che a fosse prima in classifica. Mignani aveva dato un’anima, prima che un gioco, vedevamo i ragazzi impegnarsi e dare il massimo. Quest’anno, poi, con spazi più aperti, va anche meglio. Polito mi aveva preannunciato che sarebbe andata così, senza avversari che si limitassero ad aspettarci. E così è stato».