Per la leggenda del calcio scozzese a BT Sport Scott Wright, Ryan Kent e Malik Tillman non sono stati all’altezza nella gara di Champions

Ally McCoist, una leggenda dei Rangers e del calcio scozzese che ha trascorso a Glasgow ben 15 anni in cui divenne il miglior marcatore della storia del club (con 251 goal in campionato e 355 totali), ha criticato, dopo la sconfitta rimediata col Napoli in Champions League, la “mancanza di desiderio” dei Rangers. Ha detto che la prestazione della squadra di van Bronckhorst è stata “da scolaretti”.

I Rangers hanno perso 3-0 a Napoli, il che significa che non solo devono battere l’Ajax nell’ultima partita della fase a gironi, ma hanno anche cinque gol da recuperare per qualificarsi all’Europa League.

Una serata in cui al Napoli basta un quarto d’ora per battere i Rangers Glasgow: due gol di Simeone e pratica archiviata al 16esimo. Poi, nel finale, il terzo di Østigard. Napoli-Rangers 3-0. Primo tempo con importanti accelerazioni. E poi anche una intelligente e sana gestione della partita. Ma il Napoli non riesce a tenersi, attacca di default. Le vittorie consecutive salgono a dodici. L’ex nazionale scozzese a BT Sport ha evidenziato alcune occasioni della gara in cui tre giocatori, Scott Wright, Ryan Kent e Malik Tillman non sono stati all’altezza. “Non mi interessa quello che dicono gli altri, Scott Wright deve entrare e fare un tiro al volo. Se la palla sta scendendo dal lato sinistro, il giocatore dal lato opposto non segnerà a meno che non esca dall’altro lato. È roba da scolaretti. Devi mostrare il desiderio e la volontà di segnare un gol”.