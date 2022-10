Allegri: «I ragazzi hanno dimostrato che sono una squadra. Ritiro? Stasera si va tutti a casa»

A Dazn: «Abbiamo fatto un piccolo passettino. Dispiace per il periodo passato, a volte si incastrano situazioni da cui poi è difficile uscire»

Dopo la vittoria sul Torino nel derby, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

«Oggi i ragazzi hanno dimostrato che sono una squadra, un gruppo importante, abbiamo fatto una partita ordinata, a partire dallo stare dietro la linea della palla. Hanno fatto una bella partita, sono contento, era la prima vittoria in trasferta dell’anno, non era semplice, dispiace per il periodo passato ma a volte ci sono delle cose che vanno oltre quello che possiamo fare, si incastrano situazioni e poi se ne deve uscire. Oggi abbiamo fatto un piccolo passettino, la squadra ha risposto bene, non avevo dubbi, ma si deve continuare».

La Salernitana come spartiacque

«Nell’ultimo periodo abbiamo due spartiacque, uno è la partita con la Salernitana, inizio di un periodo non facile Dopo, non è un alibi, ma le cose si incastrano al contrario, è la vita. Oggi sono stati bravi i ragazzi a portare le cose dalla nostra parte, ero sereno in panchina, vedevo la squadra che stava facendo una partita seria».

«Quando all’interno della partita si capisce che i due attaccanti hanno il sopravvento sui difensori avversari, bisogna continuare a giocare su di loro. Sono stati bravi tutti, anche i subentrati. Solo così possiamo ottenere risultati: è solo l’inizio di un percorso che si era interrotto nella famosa settimana in cui abbiamo perso punti».

«Indipendentemente dalla parte tattica è l’atteggiamento che ho visto diverso».

«Difesa a tre? Stasera hanno fatto bene tutti, sia con Bremer che con Bonucci, abbiamo marcato bene oggi».

Allegri su Vlahovic e il ritiro

«Vlahovic? Non è questione di metterlo in discussione, con lui parlo tantissimo. A parte il gol, oggi ha fatto una partita di livello tecnico importante rispetto alle ultime due, come ne aveva fatte due uguali con Bologna e Maccabi in casa. Ha 23 anni, deve screscere, come tutti dobbiamo crescere».

«Ritiro? Stasera si va tutti a casa dalle nostre famiglie. E’ giusto riabbracciare i bambini, se lo sono meritato assolutamente».