Allegri ha già pronto il piano B per il dopo Juve

Secondo Verità & Affari, il tecnico ha acquisito la maggioranza di una società che si occuperà di diritti d’immagine e marketing di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

La Juventus ha reagito dopo un avvio di campionato non eccezionale. La vittoria contro il Bologna per 3-0 ha scacciato i fantasmi che avevano portato anche ad ipotizzare un possibile esonero di Massimiliano Allegri, ma le nubi non si possono dire tramontate sull’allenatore livornese che sembrerebbe essersi mosso per arginare le perdite.

Massimiliano Allegri ha pronto un piano B se mai dovesse lasciare la poltrona di allenatore della Juventus: si occuperà di diritti d’immagine e marketing di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

Scrive oggi Verità & Affari, riportando che poco tempo fa il tecnico livornese avrebbe assunto la quota di maggioranza, il 57%, della ex Care International, ribattezzata Vgm International.

Come sottolinea il quotidiano, la società con il cambio di denominazione e di azionariato si occuperà ora di compravendite immobiliari, ma anche della

«promozione e gestione in Italia e all’estero dell’immagine professionale di personaggi del mondo degli sport professionistici e non, del cinema, della televisione e dello spettacolo»; «prestazione di servizi generali per sportivi professionisti»; «sponsorizzazione, in particolare quella legata ai messaggi pubblicitari nel settore sportivo e del merchandising in generale».

Non solo, approfondisce il quotidiano economico, Allegri avrebbe rilevato anche, alla fine dell’anno scorso, il 2,16% di BuddyFit, la prima app italiana nel settore salute e fitness fondata da Giovanni Ciferri, Stefano Manzoni e Stefano Cortese che ha visto tra i primi soci Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta.