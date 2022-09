QS: L’esonero di Allegri questione troppo delicata, deciderà il Cda della Juventus venerdì

La scelta dipende dal fatto che poi eventualmente saranno gli azionisti a dover far fronte all’enorme incidenza economica dell’addio

Secondo quanto riporta QS (Quotidiano Sportivo) il presidente della Juventus Andrea Agnelli e John Elkanna avrebbero deciso che a scegliere sull’eventuale esonero di Massimiliano Allegri sarà il Consiglio d’Amministrazione della Juventus, in programma nella giornata di venerdì. Questo – così scrive QS – in virtù della delicatezza della questione, visto che saranno gli azionisti a dover far fronte all’enorme incidenza economica dell’addio, considerando l’ingaggio di Allegri e la durata del suo contratto.

Il punto non è solo lo spettacolo di basso livello che sta allontanando i tifosi dallo Stadium. Il versante su cui la Juventus sta riflettendo è il versante Champions League. Temono di non passare il turno quest’anno e di non qualificarsi l’anno prossimo. Sarebbe un bagno di sangue.

Il Cda della Juve, ricordiamo, è questo: Andrea Agnelli (Presidente), Pavel Nedved (Vicepresidente), Maurizio Arrivabene (Chief Executive Officer), Laurence De Broux (Amministatore), Massimo Della Ragione, Kathrin Fink, Daniele Marilungo, Giorgio Tacchia (Amministratori indipendenti), Francesco Roncaglia e Suzanne Heywood (Amministratori).

Secondo QS, c’è solo una cosa che può salvare Allegri: la mancanza di un sostituto ritenuto all’altezza e che, oltre a dare una svolta, perlomeno sul piano della reazione emotiva, non vada a incidere più di tanto in termini di costi e di conseguenza sul bilancio, che per quanto riguarda la stagione 2021/22 chiuderà con un rosso pesantissimo.