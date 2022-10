Ajax-Napoli, le formazioni / Raspadori ancora titolare, gioca Olivera

Giacomino alla terza consecutiva dal primo minuto, preferito a Simeone. Per il resto Spalletti sceglie l’undici che ci si aspettava, con Lozano al posto di Politano

Ajax-Napoli, ecco l’undici scelto da Spalletti. La sorpresa è il centravanti. Contrariamente a quanto filtrava, infatti, sarà ancora Giacomo Raspadori a giocare titolare. È la terza volta consecutiva, dopo Milan e Toro. Sarà lui a sostituire Osimhen. I due gol in Nazionale hanno cambiato la considerazione anche mediatica di Giacomino, l’avevamo anticipato. Non sceglierlo per Spalletti ora è molto più complicato. Va in panchina, dunque, il Cholito Simeone.

Per il resto, è la formazione che ci si aspettava: Mathias Olivera è stato preferito a Mario Rui, così come aveva anticipato Sky Sport nel pomeriggio. Rispetto alla partita col Torino gioca dal primo minuto anche Hirving Lozano, preferito a Matteo Politano. È invece confermato il trio di centrocampo Anguissa-Lobotka-Zielinski, così come la coppia Rrahmani-Min jae al centro della difesa. Di Lorenzo sarà ancora una volta titolare, come aveva annunciato lo stesso Spalletti in conferenza stampa.