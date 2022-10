Il Napoli ne fa 10 in tutto all’Ajax e dimostra ancora una volta quanto sia ingenuo Schreuder. E anche che l’Ajax non può misurarsi con l’élite del calcio europeo. Lo scrive Ad, quotidiano sportivo olandese, commentando il match di Champions di ieri.

Schreuder, alla vigilia, aveva fatto sapere che non avrebbe fatto concessioni in termini di atteggiamento. Aveva detto che l’Ajax aveva intenzione di dominare. Ed in effetti è andata meglio che all’andata, ma non abbastanza.