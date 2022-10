A Cremona giocano Elmas e Ostigard

Turno di riposo per Anguissa e Rrahmani. Spalletti: «La gestione della rosa deve essere continua, non ci sono riserve per me»

Elmas e Ostigard. Nella formazione della Gazzetta e del Corsport ci sono sia Elmas sia Ostigard. Raspadori al centro dell’attacco con Politano e Kvara. A centrocampo riposo per Anguissa e spazio dunque a Elmas, ovviamente confermato Lobotka perché nei due primi tempi in cui non c’è stato la squadra è sempre andata in affanno. Il terzo è Zielinski. Turno di riposo per Rrahmani e Olivera in campo al posto di Mario Rui.

Come dice Spalletti (lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno):

«Non esiste nel calcio moderno la partita da turnover e quella da non turnover, altrimenti restiamo indietro. La gestione della rosa deve essere continua. Ad eccezione di qualcuno che ha doti straordinarie, è fisiologico vedere un abbassamento delle prestazioni dopo gare e viaggi continui, per tenere tutti in condizione se si cambiano 2-3 giocatori a partita è meglio per tutti e non ci sono riserve per me».

Come ricorda il Corriere dello Sport:

Il Napoli ha già segnato 31 gol in 11 partite, ha la media di 2,8 reti ogni 90 minuti, una proiezione di 140 a fine anno e ha già fatto esultare 12 giocatori. Nelle 5 gare in cui è mancato Osimhen, quando teoricamente c’era il rischio di avvertirne la mancanza, sono arrivate le goleade: 3 ai Rangers, 6 all’Ajax, 3 al Torino. Già contro la Cremonese il Napoli potrebbe tagliare quota 3.500 gol in Serie A, ne mancano due per l’ambizioso traguardo. Domina Kvaratskhelia a quota 6, inseguono Raspadori e Zielinski (4), Osimhen è fermo a 2 ma ha l’attenuante del lungo infortunio che l’ha tenuto fermo un mese.