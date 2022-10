Raspadori a volte sa di Paolo Rossi e a volte di Bruno Giordano

Raspadori punto di riferimento di questo Napoli. Ne scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport.

Il Napoli riparte da Raspadori e da Kvaratskhelia, che sommati rappresentano vibrazioni allo stato puro. Raspadori ha presentato le proprie credenziali in lieve ritardo: una doppietta all’Ajax, una rete a Glasgow, e uno allo Spezia, a cui aggiungerne uno in Inghilterra e un altro in Ungheria (tutto in venticinque giorni) e il rabdomante del gol – che ora sa di Paolo Rossi e ora di Bruno Giordano – ha confermato di appartenere alla categoria degli eletti, dove già si era sistemato Kvara, con quell’aria da scugnizzo e quelle diavolerie che attraggono pestoni.

Raspadori è in fase evolutiva, dunque da definirsi, è capace di fare varie cose – la prima punta o l’esterno o starsene alle spalle di un centravanti classico – e comunque in grado sistematicamente di far male. Kvara è già esplosivo, è un crack, fa innamorare e disperare, tormento ed estasi, dipende dai punti di vista.