Una Juve più brutta della sua maglia fa 2-2 con la Salernitana (annullato gol Milik al 94esimo)

La formazioni di Allegri è sotto 2-1 al 90esimo. Poi il pari di Bonucci e infine il gol del polacco annullato. Finisce quasi in rissa

Se quella col Psg in Champions è stata la sconfitta più bella del mondo, la sconfitta che ciascun tifoso sogna per la propria squadra (siamo sarcastici ovviamente). Quello in casa contro la Salernitana possiamo definirlo il pareggio più inguardabile e rocambolesco d’Italia. La Juve perdeva 2-0 al 45esimo, 2-1 al 90esimo, poi segna il gol del 3-2 con Milik. Ma il gol viene annullato per fuorigioco di Bonucci. Succede di tutto. Rissa. Espulsioni. Se ne parlerà a lungo.

Allegri può stare tranquillo, il rischio che la Juve risulti bellina proprio non esiste (figurarsi simpatica). Nel senso che la Juventus riassume il concetto di nemico dell’estetica. A partire da una maglia che può concorrere al concorso per la palma delle più brutte mai indossate da una squadra di calcio. Ma peggio della divisa che possiamo definire tra il lilla il ciclamino c’è la prestazione della squadra di Allegri che soprattutto nel primo tempo viene dominata dalla Salernitana di Nicola. Che chiude la prima frazione in vantaggio per 2-0 con reti di Candreva e raddoppio di Piatek su rigore per fallo di mano di Bremer che ha preso in tutto e per tutto il posto di De Ligt.

Nella ripresa, Allegri inserisce Milik per Kean. Il gol del 2-1 (di Bremer) risulta ingannevole. Di vere e proprie occasioni da rete gli uomini dalla maglia orrenda non ne hanno costruite. Miretti sbaglia uno stop facile facile per andare in porta e qualche tiro del generoso Vlahovic.

Negli ultimi cinque minuti, però, la Juve prima pareggia su rigore. Bonucci lo sbaglia anche (è bravo Sepe) ma poi segna sulla respinta. Dopodiché il gol di Milik che però viene annullato per un fuorigioco di Bonucci. Finisce in rissa. Espulsi Milik, Allegri e Cuadrado.

La Juve è settima a 10 punti.