Tra Tuchel e Potter (il possibile successore), il Chelsea spenderebbe più di 40 milioni di euro

15 per la buonuscita del tedesco. Dovrebbe versarne 16,5 per strappare il tecnico al Brighton e poi c’è da pagare il suo ingaggio

Vorresti perdere il lavoro in cambio di 15 milioni di euro? Qua la mano. Il Daily mail scrive che a tanto ammonta la cifra che il Chelsea verserà a Thomas Tuchel il tecnico licenziato questa mattina all’indomani della sconfitta per 1-0 in Champions in casa della Dinamo Zagabria.

Rmc Sport scrive che con quella somma Tuchel non avrà l’esigenza di trovare subito un’altra sistemazione come invece gli accadde dopo l’esonero al Psg: andò al Chelsea (al posto di Lampard) e vinse la Champions League.

Chi sarà il successore di Tuchel al Chelsea? Rmc Sport scrive che sono stati fatti i nomi di Zidane e Pochettino ma il favorito numero uno è Graham Potter allenatore in carica del Brighton rivelazione dell’avvio di Premier League: è quarto in classifica a 13 punti, tre in più del Chelsea.

In Premier è possibile allenare due squadre differenti nella stessa stagione. Potter potrebbe rompere il rapporto col Brighton (ha un contratto fino al 2025) e allenare immediatamente il Chelsea. Il Brighton, per, scrivono i francese, potrebbero chiedere una cifra vicina alla clausola di rescissione che è di 18.5 milioni di euro. Tra la partenza di Tuchel e l’arrivo di Potter, il Chelsea di Todd Boehly pagherebbe più di 33 milioni di euro (oltre all’ingaggio di Potter).